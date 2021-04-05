Yozgat’ta bir ilk

YOZGAT’ta ilk kez bir vakıf üniversitesinin kuruluşuna yönelik ciddi adım Çayıralan ilçesinde atıldı. Çayıralan’da kurulması düşünülen Vakıf Üniversitesi ile ilgili olarak yürütülen çalışmaların sonuna gelindi. Uluslararası Anatolia Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruluş çalışmalarını tamamladı. Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Süleyman Kandemir, 14 Ekim 2020'de Çayıralan noterliğinde düzenledikleri vakıf kuruluş senedi mahkemenin tescili süresinde resmi işlemler tamamlanarak 2 Nisan 2021 tarihi itibari tescilin yapıldığını bildirdi. Kandemir, ‘’Uluslararası Anatolia Üniversitesi kuruluşunun ilk aşamalarını tamamlayarak yeni süreci Çayıralan ve Yozgatlılar olarak tüm tarafları ile el birliği içinde ilçemize ve Yozgat’ımıza yeni bir vakıf üniversitesi kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Çayıralan’ımıza, Yozgat’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.