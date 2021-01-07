Yozgat’ta 471 dernek Bulunuyor

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernekler mevzuatı kapsamında biri federasyon olmak üzere faaliyetini sürdüren 470 derneğin 16 bin 439 üyesinin bulunduğunu söyledi. Yurtlu, ‘’Üye sayılarında bayanların sayısı ise bin 494 olarak gerçekleşti. 2020 yılında 25 dernek feshedilerek, kütük kaydı silindi, 29 dernek ise tüzel kişilik kazanarak, kuruluşu yapıldı. Kamu-STK işbirliğinin güçlendirmesi kapsamında 25 derneğe ziyaret gerçekleştirildi. Kamu yararına çalışma niteliği bulunan 1 dernek ve 15 dernek şubesinin rutin denetimleri yapıldı’’ dedi. 2020 yılı içerisinde bir dernekle ilgili adli işlem başlatıldı, 51 dernek denetlendi, 8 dernek hakkında idari işlem uygulandı. Merkezi diğer illerde kurulu 54 derneğin de temsilciliği bulunduğu kaydedildi. Yozgat İl genelinde derneklere bağlı olarak 8 lokalin işletmesi bulunduğu, 12 siyasi partinin il teşkilatı faaliyetini yürütürken, 5 partinin de bazı ilçede teşkilatlarının faaliyette olduğuna vurgu yapıldı. Sendikal faaliyetler kapsamında ise, 1 konfederasyon, 5 sendika ve 12 sendika şubesi faaliyet gösterdiği bildirildi.