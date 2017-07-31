Yozgatlıları ağırladı!

Antalya’nın sigortalı iş sahası anlamında önemli kentlerden biri olduğunu söyleyen SGK Müdürü Nejat Deniz, ilave istihdamda Antalya’nın ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Deniz, Antalya’nın birinci sırada yer alan İstanbul’u geçme potansiyeline sahip. Turizm anlamında geçtiğimiz iki senenin garabetini geride bırakarak, yeniden yükseliş trendine geçti. Bu gelişim kent açısından olumlu gelişmeler oluşturuyor. Özellikle kayıt dışı istihdam anlamında sıkıntılara yönelik, sadece devlet ve kurumlar bazında değil, milletimizin de toplum olarak duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Kentteki STK’larla paydaş çalışmalara devam edeceklerini belirten Sivil Düşünce Dernek Başkanı Hidayet Gültekin, Antalya’nın yarınları için ortak projeler geliştirmeye devam edeceklerini ve Antalya için projelerinin olduğunu ifade etti.

Sivil Düşünce Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Antalya Yozgatlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili, Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Metehan Çoşkunsu, Asat Şube Müdürü Seçmen Sarıçam, Muratpaşa Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turgut Bucak, Basın İlan Kurumu Antalya İl Müdürü Nedim Engin, Huder Antalya Şube Başkanı Av. Osman Zeki Özcan, Aksu Girişimci İş Adamları Dernek Başkanı Duran Celbiş, Özbüro İş Sendikası Antalya İl Başkanı Mustafa Ertaş katıldı.

