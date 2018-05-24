YOZGATLILAR iFTiHARDA BULUŞTU

Bünyesinde bulunan dernekler ile birlikte her yıl çeşitli organizasyonlarla hemşerilerini bir arada tutan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu bu yıl hız kesmedi. Ramazan ayı boyunca köy ve ilçe dernekleriyle İstanbul’un çeşitli ilçelerinde iftar sofraları kuran birlik Salı günü ise İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Öğrenci Yurdu ve Kültür Merkezinde hemşerilerini ağırladı. Çeşitli partilerden siyasetçi, iş adamı, bürokrat, akademisyen ve Sivil Toplum Kurumu temsilcisi de iftar programına katıldı. Federasyon Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘’Önümüze hedefler koyarak onlara doğru ilerlememiz gerektiğini bir kez daha anladık. Yıllar önce Yurt ve Kültür Merkezi binamız için bir hedef koyduk ve nihayet onun çatısı altında bugün birlikte nezih bir ortamda farklı hedefler için bir araya gelebiliyoruz. Yaptığımız işler kesinlikle birer ölçü değil bizim için, aksine bundan sonra ki yapacağımız işler için birer tecrübe teşkil ediyor. İşimizin bir şehrin sivil toplum kuruluşunun görevlerini yerine getirmek olduğunu bizler çok iyi biliyoruz ve bunun hakkını da vermek için gayret gösteriyoruz. Yaklaşan seçimlerin farkındayız ve gurbette yaşayan Yozgatlılar olarak yaşadığımız şehirlerden parti ayırmaksızın aday olan tüm hemşerilerimizin destekçisiyiz. Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak herhangi bir partiye bağlı olmak bizim işimiz değil. Biz Yozgatlıya, Yozgat’ın geleceğine, Yozgat’ın menfaatlerine bağlı olabiliriz ancak. Temsilcisinin Yozgatlı olduğu tüm partilere kapımız açık oldu her zaman, bundan sonra da öyle olacaktır’’ dedi.

Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Ak parti İst. Milletvekili Hurşit Yıldırım, İst. Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek, Kadıköy Emn. Md. Murat Işık, İş Adamı Yusuf Erkoç, Hayırsever Hemşerimiz Av. Satılmış Şahin, İş Kadını Seher Başer, MHP Milletvekili Adayı Rıza Peker, İyi Parti Milletvekili Adayı Meral Alemdar Salondaki katılımcılara selamlama konuşması yaptılar.