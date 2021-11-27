Yozgatlılar buluştu

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç’un ev sahipliğinde Hemşehri Dernekleri Başkanları ile yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda gerçekleştirilen projeler ve çalışmalar anlatılarak, fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Celal Köse, ‘’Yozgatlı Dernekler Federasyonu Binası’nda Genel Başkanımız Sayın Ahmet Koç’un ev sahipliğinde Valimiz Sayın Ziya Polat’la birlikte, Hemşehri Derneklerimizin Değerli Başkanlarıyla bir araya geldik. Ankara’da yaşayan memleket aşkıyla toplantımıza iştirak eden hemşehrilerimize, Genel Başkanımıza, yönetimine, Dernek Başkanlarımıza şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyor, gurbette bulunan tüm Yozgatlı hemşehrilerimize saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum’’ dedi.