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Yozgatlılar buluştu

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Ankara’da Yozgatlı Dernek Başkanlarıyla bir araya gelerek İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yaptı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:41
Yozgatlılar buluştu

YozgatDernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç’un ev sahipliğinde Hemşehri Dernekleri Başkanları ile yapılan İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda gerçekleştirilen projeler ve çalışmalar anlatılarak, fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Celal Köse, ‘’Yozgatlı Dernekler Federasyonu Binası’nda Genel Başkanımız Sayın Ahmet Koç’un ev sahipliğinde Valimiz Sayın Ziya Polat’la birlikte, Hemşehri Derneklerimizin Değerli Başkanlarıyla bir araya geldik. Ankara’da yaşayan memleket aşkıyla toplantımıza iştirak eden hemşehrilerimize, Genel Başkanımıza, yönetimine, Dernek Başkanlarımıza şahsım ve şehrim adına teşekkür ediyor, gurbette bulunan tüm Yozgatlı hemşehrilerimize saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum’’ dedi.

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