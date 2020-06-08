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Yozgatlılar buluştu

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu üyeleri, bir araya gelip hasret giderdi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 01:32
Yozgatlılar buluştu

KORONA virüs ile ilgili tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu üyeleri toplanarak, hasret giderdi, ileriye dönük bir takım kararlar aldı. Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Karamürsel Bölge Başkanı Adem Pakyürek ile Adem Kabap isimli iş yeri destek verdi. Yozgatlılar, yapacakları çalışmanın yol haritasını belirledi.  Burs komisyonu kuruldu, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde öğrencilere burs verilmesi planlandı. Gölcük Bölge Başkanı Salih Yiğit, Kartepe Bölge Başkanı Hacı Ahmet Aksu, İzmit Bölge Başkanı Deniz Kal, Gebze Bölge Başkanı İsmail Aslaner,  Çayırova Bölge Başkanı Adem Çomak, Darıca Bölge Başkanı Ömer Şaşmaz toplantıda hazır bulundu. Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın, kuruldukları günden itibaren çok önemli hizmetlere imza attıklarını, özellikle virüs salgını döneminde her daim hemşerilerinin yanında yer aldıklarını, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını belirterek,  birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

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Yozgatlılar Buluştu
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