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Yozgat’ın sorunlarını meclise taşıdı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarına çözüm aramaya devam ediyor.

Yozgat’ın sorunlarını meclise taşıdı

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarına çözüm aramaya devam ediyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Yozgat’ın sorunlarını meclise taşıdı

Milletvekili Keven, önceki gün Meclis Genel Kurulunda Yozgat’ta yapımı devam eden projelerin akıbetini sordu. Milletvekili Keven, yapımı devam eden kapalı cezaevi, adalet eğitim merkezi, diyanet eğitim merkezi inşaatlarının  neden durduğunu sordu. Keven, söz konusu projelerin müteahhit firmaların inşaatı yarım bırakması ve şantiyeyi kapatmasının hem çalışanları hem de Yozgat esnafını ve ekonomisini sıkıntıya soktuğunu belirtti. Keven, “Bu inşaatların ödenek durumu nedir? Yozgat'ta devam eden inşaatların 2019 yılı ödenekleri neden tam olarak verilmemiştir?” diye sordu. Ali Keven,  Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren inşaatının yaklaşık on iki yıldır devam ettiğini, inşaatın bitiş tarihinin devamlı ertelendiğini vurgulayarak, “Yozgat, hızlı treni beklemekten bıktı ancak Sayın Cumhurbaşkanı ve siyasiler her seçimde ‘Hızlı tren yapıyoruz.’ demekten bıkmadı. İlgili Bakanlıklardan, Yozgat'ta devam eden projelerin ödeneklerinin tahsis edilmesini ve bir an önce hizmete açılmasını talep ediyorum. Lütfen, yarım kalan bu inşaatların akıbetini Yozgat halkına dürüstçe açıklayın, açıklayın ki Yozgatlılar öğrensin” şeklinde konuştu.
 

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