YOZGAT’I TANIDILAR

Başkentteki Çekerekliler Derneği öncülüğünde, Yozgatlı Kadınlar Platformu ile Şehit Aileleri Platformu tarafından organize edilen Yozgat gezisinde öğrenciler, Yozgat’ı daha yakından tanıma imkanı buldu. Öğrenciler, Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ve külliyesini gezdikten sonra tarihi Hayri İnal Konağına geçerek, burada yöresel türküler dinleyip, tarihi konaklar, aile hayatı gibi konularda verilen bilgileri değerlendirip, oyunlar oynadılar. Daha sonra tarihi tol çarşıyı gezip, Yozgat Alparslan Türkeş Huzur Evi’ni ziyaret eden Çekerek ilçesinden gelen çocuklar, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığını da gezerek, bilgi aldı. Etkinliğe Başkentteki Çekerekliler Derneği Başkanı Zülfükar Akdemir, Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Genel Sekreter Fatih Zelvecioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yalnız, Yozgatlı Kadınlar Platformu Başkanı, gazetemiz yazarlarından Gülseren Kiraz da katıldı.