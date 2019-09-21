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Yozgat’a tecrübeli isim

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü görevine tecrübeli bir isim atandı.

Yozgat’a tecrübeli isim

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü görevine tecrübeli bir isim atandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Yozgat’a tecrübeli isim

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapıldı, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular atanırken, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten 1. Hukuk Müşaviri Selami Hüner bu göreve asaleten getirildi. Kararname ile 49 ilin emniyet müdürü değiştirildi, bu illerden 14’ünün emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak, polis başmüfettişliği görevlerine getirildi. Kararname ile Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu Kırklareli'ne atanırken, yerine daha önce de İl Emniyet müdürlüğü görevinde bulunan Polis Başmüfettişi Murat Esertürk atandı. 

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