Yozgat’a destek talebi

Keven, Bozok Üniversitesi eğitim tecrübesi ile Yozgat'a ve bölgesine değer katabilecek bir pozisyonda olduğunu hatırlattı. Keven, ‘’Ancak son dönemde uygulamaya giren ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamındaki üniversiteler arasında yer almamaktadır. Biz üniversitemizin özellikle tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi alanında bu projede yer almasını istiyoruz. Bu konuda YÖK Başkanlığı’nın da desteğini görmek Bozok Üniversitesi için çok önemli’’ dedi.

Keven, akademik personel alanında da Bozok Üniversitesi’nin eksiklerin bulunduğunu, bunun da acilen giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Keven, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi bölgesel olarak tarımsal üretim, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi alanında ihtisaslaşmalıdır. Sayın Saraç'tan bu konularda hassasiyet beklediğimizi ifade ettim. En kısa sürede Yozgat'ta Bozok Üniversitesi’nde kendisini ağırlamak ve Yozgat’ın potansiyelini yakından göstermek istediğimizi ilettim. Bu konunun destekçisi olarak en kısa zamanda YÖK Başkanı’nı tekrar ziyaret edeceğim” diye konuştu.

Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ı ziyaret ederek, Yozgat'ı bir eğitim şehri hâline getirmesi dileğiyle yeni görevinde başarılar diledi.