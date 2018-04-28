Yozgat’a 79 milyon fidan

Bu kapsamda il genelinde fidan dikimlerinin devam ederek, fidanların toprakla buluştuğu ifade edildi. Yozgat’ta yürütülen çalışmalar ile ilgili veriler paylaşan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 15 yılda Yozgat topraklarına 79 milyon fidan dikimi yaptıklarına dikkat çekti. Paylaşan verilerde Yozgat’ta 250 okul bahçesinde 41 bin 526 fidan, 66 ibadethane çevresine 5 bin 280 fidan ve 154 köy mezarlığına 38 bin 870 fidan dikiminin gerçekleştiği bilgisi yer aldı.

Haber: Mustafa TEKER