Yozgat’a 177 öğretmen

Bu öğretmenlerden 177’sinin Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yapacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Her bir öğretmen arkadaşımın Milli Eğitim Bakanlığının değerli ve özel bir mensubu, saygın bir bireyi olduğunu bilmelerini özellikle isterim. Öğretmenlik ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik, hayali, şefkati, merhameti, çabası, gayreti, vicdanı olmayanın yapabileceği bir iş değildir. Öğretmenlik bir geçim vasıtası değildir" dedi.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da, ataması yapılan 20 bin sözleşmeliden Yozgat’a da öğretmen atamasının yapıldığını söyledi. Yazıcı, ‘’177'si İlimize olmak üzere, yeni atama ile Maarif Ailesine dahil olan meslektaşlarıma ailemize hoş geldiniz diyerek, sağlık ve esenlik içerisinde bir çalışma hayatı dilerim’ ifadelerini kullandı.

