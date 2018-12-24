YOZGAT-ViYANA HATTI

Avusturya’da nüfusun önemli bir bölümünü Türkler oluşturuyor. 300 binin üzerinde Türk kökenli vatandaşın yaşadığı bu ülkede, bu nüfusun 40 binini Yozgatlılar oluşturuyor.

Osmanlı’nın hayallerini süsleyen şehir olarak bilinen Viyana’nın, artık Yozgatlılar tarafından kuşatıldığı, Türklerin aklına takılan Viyana kapısının Yozgatlılara ardına kadar açıldığı ifade ediliyor.

1960’lı yıllardan sonra ülke dışına yapılan göçler genellikle işsizlik ve geçim sıkıntısından kaynaklandığına dikkat çekilerek,

‘Aynı dönemde Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkeler de vasıfsız iş kollarında işgüçü açığı yaşadıkları için Türkiye’den işçi talebinde bulundular. Rızkını Viyana kapısında aramak isteyen Yozgatlılar da Viyana trenine atlamaya karar verdi. Onunla birlikte Salzburg tren garlarında, bavulları sırtlarında refahtan pay alacağına dair bir ümitle ne ile karşılaşacağını bilmeden 4 bin Yozgatlı da gitti’ görüşüne yer veriliyor. 60 yıl sonra ise Avusturya’nın Yozgatlılar için ‘acı vatan’ olmayı bırakıp ‘memleket’ olmaya başladığı yorumları yapılıyor.

Sayıları hızla artan Yozgatlıların, kendilerini birçok alanda göstermeye başladığı, Viyana Üniversitesi’nde sanat tarihi okuyan lisans öğrencisi veya Bayer ilaç firmasında mühendis olarak çalışan kişinin artık Yozgatlı çıktığından söz ediliyor.