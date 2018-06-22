Yozgat sandığa gidiyor

Yozgat’ta 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesi ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamladı, seçim güvenliği için gerekli tedbirler alındı. Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiler doğrultusunda, Yozgat’ta Pazar günü sandık başına 296 bin 268 seçmen gidecek ve bin 298 sandık kurulacak. İl merkezinde 68 bin 154 seçmen sandık başına gidecek. İl merkezi ve ilçelerde 219 mahallede, 670 sandıkta 209 bin 227 seçmen oy kullanacak. Kırsalda ise 572 köyde, 608 sandıkta 87.041 seçmen oy kullanacak. Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sarıkaya, Şefaatli ve il merkezinde bulunan cezaevlerinde de birer adet, toplamda 5 adet sandık kurulacak. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde ilk kez uygulanacak olan ‘seyyar sandık’ uygulaması kapsamında, Yozgat’ta toplam 15 adet seyyar sandık kurulacak. Yozgat’ın daha önce 3’e düşen milletvekili sayısı da, bu seçimlerde parlamentoya 550 yerine 600 vekil gönderileceği için yeniden 4 olacak. Yine hafta sonu yapılacak seçimlerle birlikte, geçen yıl yapılan referandumda kabul edilen anayasa değişikliğiyle getirilen cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş de tamamlanmış olacak. Mart ayında kabul edilen ve kamuoyunda ‘ittifak yasası’ olarak bilinen kanun değişikliği kapsamında, seçimde ittifak kuran partiler, yüzde 10’luk seçim barajından muaf olacak.

Haber:Mustafa TEKER