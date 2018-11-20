Yozgat Rüzgarı İstanbul’da esecek

Yozgat Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şahbaz, ‘’Yozgat Konfederasyonu olarak yöremize ait unutulmaya yüz tutmuş, her nesil geçişinde bir kısmını kaybettiğimiz kültürel özelliklerimizi bu etkinlikte hatırlayacağız ve katılımcılara hatırlatacağız. Yozgat’ımıza yakışır nitelikteki bu görkemli etkinliğimizde her şey yerel olacak, ithal hiçbir şey bulunmayacak. Arabaşından, testi kebabına, folklordan yerel sanatçılara, Yozgatlı sporculara dair birçok şey bu organizasyonda mevcut. Tabi çocukları da unutmadık. Onları da mutlaka yanınızda getirin. Çünkü kültürümüzün gelecek nesillere aktarıcısı çocuklarımızdır. Organizasyonun bir diğer fonksiyonu ise hiç şüphesiz Yozgat Ortak Paydası ile ‘Yozgatlı Bilincinde’ buluşmaktır’’ dedi.

Şahbaz, 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Yozgat Tanıtım Günleri’ etkinliğinin İstanbul/Yenikapı’da yapılacağını, konu ile ilgili başta Yozgat Valisi Kadir Çakır olmak üzere, Yozgat’taki bir çok yöneticiyi ziyaret ederek bilgilendirdiklerini de sözlerine ekledi.