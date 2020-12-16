Yozgat Polisi hırsızlık olayını aydınlattı birisi kadın 2 kişi yakalandı

Yozgat’ta meydana gelen hırsızlık olayında çalıntı malların internet üzerinden satışa sunulabileceği varsayımından hareketle, siteleri takibe aldı, satış ilanlarını inceledi. İnternet üzerinden yapılan bir ilandaki saatlerin çalıntı saatlerle benzerlik gösterdiği belirlenip, saat sahibine gösterilerek, teşhisi sağlandı. Yapılan inceleme sonucunda önce ilanı veren şahsın kimlik bilgilerine ulaşıldı, ardından da 19 yaşındaki bir bayan ile 28 yaşındaki erkek arkadaşı yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde çalıntı iki saat bulundu. Şahıslarla ilgili işleme başlanıldı.