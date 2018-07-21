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Yozgat Park uzayacak

YOZGAT Belediyesi tarafından Şeyh Osman Mahallesi’ne inşa edilen Yozgat Park projesinin ilave projelerle uzatılıp genişletileceği bildirildi.

Yozgat Park uzayacak

YOZGAT Belediyesi tarafından Şeyh Osman Mahallesi’ne inşa edilen Yozgat Park projesinin ilave projelerle uzatılıp genişletileceği bildirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgat Park uzayacak

Yozgat Belediyesi tarafından Şeyh Osman Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yozgat Park projesi, Yozgat’ta yeni yerleşim alanları oluşturmanın ilk adımı oldu. Yozgat’ta semt kültürü ortaya çıkararak şehri bu şekilde büyütmeyi hedefleyen Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın Yozgat Park projesini genişleteceği öğrenildi. Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Yozgat Park içerisinde macera parkı, çocuklar için kapalı oyun parkı, sosyal  alanlar ve mahalle halkının ihtiyaçlarını gidereceği dükkanlar inşa ettiklerini söyledi. Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, “Bu projemizi parkın yanı başındaki eski surtaş alanına doğru büyütüp, devam ettireceğiz. Projemizi o bölgeye doğru uzatacağız. Böylece Yozgatlılar için yeni yaşam alanları ortaya çıkacak. Şehir merkezinin dışında, hemşerilerimizin istifade edeceği yeni alanlar inşa edilecek” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, “Şu anda parkımızda sona geldik. Kısa süre içerisinde inşallah açılışını yapacağız, hemşerilerimizin istifadesine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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