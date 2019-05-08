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Yozgat Park Çocuklarla şenlendi

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Yozgat Park alanında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Yozgat Park Çocuklarla şenlendi

YOZGAT Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Yozgat Park alanında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Yozgat Park Çocuklarla şenlendi

Kurum bünyesindeki Sosyal Hizmet Merkezi tarafından her yıl Aile Haftası kapsamında düzenlenen Geleneksel Çocuk Şenliği’ne Yozgat Park ev sahipliği yaptı. Aile Destek Programında yer alan çocuklar ile Yozgat’ta yaşayan yabancı uyruklu ailelerin çocukları ile Yenifakılı ilçesinde konuşlandırılan Kırgızların çocukları da şenlikte yer aldı. Sürmeli Halk Oyunları ekibi, Bozok Can ve Bozok Naz, çocukların hoş bir zaman geçirmelerine katkı sağladı. Çocuklar, Yozgat belediyesi tarafından park içerisinde tesis edilen çocuk oyun alanında gönüllerince eğlenirken, yakınları, öğretmenleri de onlara yardımcı olmaya çalıştı. 

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