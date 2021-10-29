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Yozgat Maviye yaklaşıyor

Yozgat il genelinde Covid19 salgınına karşı aşılama kampanyaları devam ederken, Yenifakılı ve Şefaatli ilçelerinde aşılama oranlarının en yüksek olduğu, bu iki ilçenin de mavi renge ulaştığı kaydedildi.

29 Ekim 2021 Cuma 00:02
Yozgat Maviye yaklaşıyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, ‘Haydi Yozgat, Bozkırın ortasına mavi çok yakışır!’ diyerek, aşılama kampanyasına katılımda bulunulması çağrısında bulunuldu. Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinin maviye geçtiği vurgulanarak, ‘’İlimiz 2. Doz Covid19 aşı uygulamalarında Mavi rengi alan ilk ilçemiz Şefaatli’den sonra Yenifakılı ilçemiz olmuştur. Yüzde 77.13 aşılama oranı ile Şefaatli ve 75.03 oranı ile Yenifakılı ilçelerimizi tebrik ediyoruz’’ denildi. Yozgat merkez ilçede aşılama oranının 72.61 olduğu belirtilerek, Aydıncık'ta 71.54, Çekerek’te 71.63, Yerköy'de 73.56’ya çıktığı, bu merkezlerinde de mavi renge yaklaştığı bildirildi. Kadışehri'nde 69.83 olan aşılama oranının, Saraykent'te 59.08, Akdağmadeni'nde 59.31, Sorgun'da 62.73, Sarıkaya'da 63.47, Çayıralan'da 62.90, Çandır'da 68.86, Boğazlıyan'da 68.33 olduğu aktarıldı.

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