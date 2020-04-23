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Yozgat-Kayseri bağlantısı kesildi

Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Yenifakılı İlçelerinden Kayseri İline gidişleri yasakladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 08:12
Yozgat-Kayseri bağlantısı kesildi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yayılımını engellemek amacıyla alınması gerekli ilave tedbirleri görüşüp karara bağlandı. Korona virüs salgınının Yozgat’ta yayılım hızı göz önüne alındığında Boğazlıyan ilçesinde Covid pozitif vaka sayılarında artış olduğu hatırlatıldı. Kayseri iline komşu olan Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerimizdeki vatandaşların günü birlik olarak Kayseri iline çok fazla gidiş gelişlerinin olduğu, bu durumun Covid-19 hastalığının yayılımının kontrolünü olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirildi. Bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri kapsamında, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde ikamet eden vatandaşların ilçelerinde kalmaları esas olduğuna vurgu yapıldı, vatandaşların Kayseri ili istikametine çıkışlarına ikinci bir değerlendirmeye kadar izin verilmeyeceği duyuruldu. Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerine yönelik alınan kararlar şöyle sıralandı:

Gıda, temizlik gibi temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura gibi belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla ilçelere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim yerinden ayrılarak ilk çıkış yerine dönebilecektir. Bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılan ilçelere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.

Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları, enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir. 

Belirtilen hususlara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununu gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler de başlatılacak.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat. Kayseri. Yasak. Korona Viris.
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