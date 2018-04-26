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YOZGAT KALKINMIŞ!

YOZGAT’ın da dahil edildiği Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ‘Sosyal Gelişim Programı’ kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerini ‘sosyal kalkınma’ ve ‘gelişmişlik’ bakımından çok geride olduklarını belirleyip, yüzde 85 ila yüzde 100 oranında mali destek sağlanmasını uygun buldu.

YOZGAT KALKINMIŞ!

YOZGAT’ın da dahil edildiği Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ‘Sosyal Gelişim Programı’ kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerini ‘sosyal kalkınma’ ve ‘gelişmişlik’ bakımından çok geride olduklarını belirleyip, yüzde 85 ila yüzde 100 oranında mali destek sağlanmasını uygun buldu.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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YOZGAT KALKINMIŞ!

Yozgat’ın çağrıda yer almadığı gözlendi. ‘Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı’ ile Bölge’nin sosyal kalkınmasına yönelik mali destek çağrı programını açıklayan KOP, sorumluluk alanında sosyal kalkınmanın hızlandırılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacı ile başlatılan çağrı programının temel hedefinin, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkıda bulunmak olduğunu ilan etti. Çağrı programı kapsamında Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir’de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak projelere yüzde 85 ve yüzde 100 oranlarında finansman desteği sağlanacağı bildirildi. Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı, 2018 yılı Mali Destek Çağrısı başvuruları proje.kop.gov.tr internet adresinden 15 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılabileceğine yer verildi. KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Proje ile dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere bölge genelinde sosyal anlamda erişilebilirlik, yoksulluk ya da yoksunluk yaşayan bireylerden oluşan hedef kitlelere ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı. Bostancı, “KOP SOGEP ile yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı sorunlarını ortadan kaldırmak, özel politika gerektiren grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek amacı ile mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür sanat ve spor alanlarındaki projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program, Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü SODES programının uygulanmadığı iller olan Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir’de faaliyet gösteren Valilikler, Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları aracılığı ile yürütülecektir. Program kapsamında kurulacak olan ‘KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri’ kapsamında yerelde belirli bir mekânda yürütülecek birçok faaliyetle birden fazla dezavantajlı grubun buluşması ve sosyal anlamda bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır. Bu atölyeler ile yerelde sosyal yoksunluğu azaltarak kalkınma sürecini hızlandıracak en önemli yapıtaşı olan beşeri sermaye için erişilebilirliği olan kültürel yaşam alanları oluşturmak temel hedefimizdir. KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri için sağlanacak mali destek en az 150 bin lira, en fazla ise 500 bin lira olarak belirlenmiştir” dedi.

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