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Yozgat
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Yozgat, İzmir’e taşıdı

İZMİR İl Müftülüğü görevine ataması yapılan Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, kendisini Yozgat’ın ve Yozgatlıların İzmir’e taşıdığını söyledi.

23 Mart 2021 Salı 00:32
Yozgat, İzmir’e taşıdı

İl Müftüsü Salih Sezik, Yozgat’tan ayrılacak olmasının kendisinde farklı duygular yaşattığını aktardı. Vedaların üzücü bir tarafı olduğunu, ancak her vedanın yeni bir başlangıca vesile olması sebebiyle farklı bir duygu yaşattığını dile getiren Müftü Sezik, ‘’Türkiye’nin üçüncü büyük vilayetine gitmek elbette önemli bir sorumluluk getiriyor. Yozgat’tan, İzmir’e gitmek gerçekten büyük bir mutluluk’’ dedi. Yozgat’ta görev yaptığı süre içerisinde toplumun her kesimiyle iletişim ve diyalog halinde olduklarına değinen Müftü Sezik, görev yaptığı dört yıl süre içinde önemli hizmetlerde bulunduklarının altını çizerek, kendisine destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Yozgat’a 4 yıl hizmet etme şerefine nail olduğunu ve görev yapmayı mutlulukların en büyüğü olarak yaşadığını anlatan Sezik, ‘’Buradan ayrılacak olmak gerçekten hüzün veriyor. Halkımızın hizmetlerimizi takdir ettiğini görmek bizleri memnun etmektedir. Ülkemizin metropol kentlerinden İzmir ilimizde de Rabbim bizlere oradaki kardeşlerimizle birlikte hayırlı hizmetler nasip edeceğine inanıyorum’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•

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