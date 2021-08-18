Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461.69
ALTIN
484.34
DOLAR
8.4334
STERLİN
11.5925
EURO
9.8911

YOZGAT ISITIYOR

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu buhar kazanı, sıcak su kazanı, endüstriyel kazan üretimi yapan iki firma, üretimleriyle hem yurtiçi hem de yurtdışı talepleri karşılıyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, her iki tesisi gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı, yaratılan istihdam ve ülke ekonomisine kazandırılan döviz nedeniyle işletme sahiplerine teşekkür etti.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:00
YOZGAT ISITIYOR

Yurtiçi ve yurtdışından gelen buhar kazanı, sıcak su kazanı, endüstriyel kazan talepleri, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) iki fabrikadan karşılanıyor. 170 kişiye istihdam sağlayan Erensan ile 46 kişinin çalıştığı Özel Kazan fabrikaları, yaptıkları ihracat ile ülke ekonomisine de önemli bir girdi sağlamaya devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı üretimi yapan Özel Kazan Fabrikası ile buhar kazanı, sıcak su kazanı, endüstriyel kazan üretimi yapan Erensan Kazan fabrikasını ziyaret ederek, çalışmalar ve üretim hakkında bilgi aldı. Yozgat OSB’de ısıtma sistemleri konusunda endüstriyel ve konut tipi kazan üretimi yapan Erensan Isı fabrikasının yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptığı kaydedildi. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal´in, 600 milyon dolar harcayarak inşaat ettiği, şu an dünyanın en modern ve pahalı statlarından biri olan Emirates Stadı´nın antrenman ve sosyal tesislerinin tüm ısınma ihtiyacı ile İngiltere’deki Oxford ve Cambridge Üniversitelerinin de Yozgat’ta üretilen kazanlarla ısıtıldığının altı çizildi. Üretilen ısı kazanları İngiltere ile birlikte Küba, Hollanda, Mısır, İspanya, Senegal, Belçika, Almanya, İran, Rusya, Romanya, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyada 100’ün üzerinde ülkede kullanıldığının altı çizildi. Yozgat işçisinin yaptığı ürün, İtalya´da Torino Hastanesi’nde, Avustralya´da insanların evlerinde, Afrika´da süt ürünleri üreten mandıralarda, Kazakistan´da yağ fabrikasında, Rusya’da şehirlerin ısıtılmasında, Meksika´da kozmetik fabrikasında kullanılma özelliği ile dikkat çekiyor. Yozgat OSB’de 2000 yılında kurulan Özel Kazan da Rusya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyor. Kazan ve basınçlı kaplar sektöründe marka değeri taşıyan bir firma olan Özel Kazan Fabrikasında, Katı, Sıvı, Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Buhar Kazanları, Kızgın Yağ Kazanları, Baca, Baca Gazı Filtre Sistemleri, diğer Isı Cihazlarının üretimi yapılıyor. Fosil yakıtların enerjisini ısı enerjisine dönüştüren çevreci sistemlerin üretimini yapan firma, yurtiçinde ve yurtdışında birçok referans projeye imza attı. Başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkeye ihracat yap firma, Arap ülkeleri ve uzak doğu ülkelerine de ihracat için kolları sıvadı. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT ISITIYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni tarife açıklandı
Yeni tarife açıklandı
Gölet çevresi şenlenecek
Gölet çevresi şenlenecek
LAVANTA HASADI YAPILDI
LAVANTA HASADI YAPILDI
TAKIM ÇALIŞMASI
TAKIM ÇALIŞMASI
SU SEViNDiRDi
SU SEViNDiRDi
Kaynak Bulundu
Kaynak Bulundu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim