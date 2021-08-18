YOZGAT ISITIYOR

Yurtiçi ve yurtdışından gelen buhar kazanı, sıcak su kazanı, endüstriyel kazan talepleri, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) iki fabrikadan karşılanıyor. 170 kişiye istihdam sağlayan Erensan ile 46 kişinin çalıştığı Özel Kazan fabrikaları, yaptıkları ihracat ile ülke ekonomisine de önemli bir girdi sağlamaya devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı üretimi yapan Özel Kazan Fabrikası ile buhar kazanı, sıcak su kazanı, endüstriyel kazan üretimi yapan Erensan Kazan fabrikasını ziyaret ederek, çalışmalar ve üretim hakkında bilgi aldı. Yozgat OSB’de ısıtma sistemleri konusunda endüstriyel ve konut tipi kazan üretimi yapan Erensan Isı fabrikasının yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptığı kaydedildi. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal´in, 600 milyon dolar harcayarak inşaat ettiği, şu an dünyanın en modern ve pahalı statlarından biri olan Emirates Stadı´nın antrenman ve sosyal tesislerinin tüm ısınma ihtiyacı ile İngiltere’deki Oxford ve Cambridge Üniversitelerinin de Yozgat’ta üretilen kazanlarla ısıtıldığının altı çizildi. Üretilen ısı kazanları İngiltere ile birlikte Küba, Hollanda, Mısır, İspanya, Senegal, Belçika, Almanya, İran, Rusya, Romanya, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’yu kapsayan geniş bir coğrafyada 100’ün üzerinde ülkede kullanıldığının altı çizildi. Yozgat işçisinin yaptığı ürün, İtalya´da Torino Hastanesi’nde, Avustralya´da insanların evlerinde, Afrika´da süt ürünleri üreten mandıralarda, Kazakistan´da yağ fabrikasında, Rusya’da şehirlerin ısıtılmasında, Meksika´da kozmetik fabrikasında kullanılma özelliği ile dikkat çekiyor. Yozgat OSB’de 2000 yılında kurulan Özel Kazan da Rusya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyor. Kazan ve basınçlı kaplar sektöründe marka değeri taşıyan bir firma olan Özel Kazan Fabrikasında, Katı, Sıvı, Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları, Kızgın Su Kazanları, Buhar Kazanları, Kızgın Yağ Kazanları, Baca, Baca Gazı Filtre Sistemleri, diğer Isı Cihazlarının üretimi yapılıyor. Fosil yakıtların enerjisini ısı enerjisine dönüştüren çevreci sistemlerin üretimini yapan firma, yurtiçinde ve yurtdışında birçok referans projeye imza attı. Başta Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülkeye ihracat yap firma, Arap ülkeleri ve uzak doğu ülkelerine de ihracat için kolları sıvadı.