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YOZGAT GÜVENDE

Deprem Bilimci Profesör Dr. Ahmet Ercan, Bingöl depreminin ardından depremle ilgili uyarılarda bulundu.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:55
YOZGAT GÜVENDE

YÜKSEK Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Deprem beklenen bölgelere ilişkin konuşan Ercan, öncelikli olarak Muş, Varto, Bingöl, Erzincan, Erzurum bölgelerini uyardı, Yozgat ile birlikte Sivas’ın orta kesimlerinin deprem konusunda en güvenli bölgeler olduğunu bildirdi. 

EN GÜVENLİ YERLER

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ülke genelinde en güvenli bölgeler olarak Gürcistan ve Artvin'den başlayıp Bulgaristan sınırına kadar Karadeniz kıyılarının çok güvenli olduğunu hatırlattı. Ercan, diğer güvenli yerler olarak da, Kilis, Şırnak, Diyarbakır'ın güney kesimleri ile Yozgat ve Sivas'ın orta kesimlerini gösterdi. Ankara, Konya, Karaman ve Niğde dolayları ile Trakya'nın kuzey kesiminin ise çok güvenli yerler olduğunun altını çizdi. 

HARİTADA YOZGAT’IN YERİ

Ocak 2020 tarihinde yapılan açıklamalarda Yozgat’ın Deprem Riski bulunan iller arasında orta seviyede olduğu belirtildi. Ülkemizin Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir grubun arasında yer aldığına dikkat çekilerek, ‘’Ülke olarak bizi korkutan ve strese sokan durum ise bir ilde yaşanan depremin farklı illerden de hissedilmesi. Manisa'daki yaşanan deprem, çevre illerden hatta Ankara'dan da hissedildi. Bunun başlıca nedenleri arasında, riske göre gruplandırılmış bölgeler içerisinde yaşamaktan geçmektedir’’ denildi. Hazırlanan deprem haritasında, deprem riski yüksek olan iller, ‘Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük, Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli,  Bingöl, Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale’ olarak sıralandı. İstanbul bir ve ikinci bölgeler ile ‘Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum’ ikinci derecedeki iller oldu. Yozgat’ın da yer aldığı ‘Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun,  Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana (Bazı bölgeler), Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin’ ise orta düzey deprem riski taşıyan iller olarak belirlendi. ‘Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin,  Kırklareli, Ankara, Nevşehir, Edirne, Adana, Niğde, Konya, Aksaray, Karaman’ illeri ise 5’inci derecede deprem bölgeleri olduğu kaydedildi. 

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YOZGAT GÜVENDE
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