YOZGAT DA DAHiL EDiLDi

KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, 2019 yılında Yozgat’ta çok uygulamak istedikleri ancak uygulayamadıkları, kısa adı SOGEP olan KOP Sosyal Gelişim Programını bakanlığın talimatı ile bu sene uygulayacaklarını söyledi. Yoksulluk, göç, dezavantajlı kadın ve gençliklere yönelik projeler yürüttüklerini dile getiren Tongur, ‘’Geçtiğimiz yıllarda Yozgat’ta yürütülmeyen SOGEP Projemizi artık Yozgat’ta da yürüteceğiz ve projeler almaya başlayacağız. Özellikle yoksulluk, göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlamak amacıyla KOP SOGEP’i yürütmekteyiz. Programın başladığı 2017 yılından bugüne kadar dezavantajlı gruplara yönelik mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor başlıklarındaki 77 proje toplam 16 milyon lira bütçe ile desteklenmiştir” dedi.

RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Konya Ovası Projesi İdaresi Başkanlığı tarafından Yozgat’ın röntgeni çekilerek, sosyoekonomik olarak nelerde dezavantajının bulunduğu ortaya konuldu. Konya Ovası Projesi İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan araştırmada Yozgat’ta İstihdam sıkıntısı, göç ve aile bütünlüğünün korunması başlıklarının ön plana çıktığı öğrenildi. KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, ‘’KOP/SOGEP Yozgat’ta uygularken bizim bir dayanağımız olacak. 2 yıldır Yozgat’ta yürüttüğümüz sosyal yapı analizi olacak. Sosyal yapı analizi Projesi bizim önem verdiğimiz, bölgenin ve ilin röntgenini çeken 8 ilde yürüttüğümüz bir proje. Burada göçün nedenleri, insanların maddi ve manevi sorunları ile ilgili 10 bine yakın anket yapıldı, 750 muhtar görüşmeleri yapıldı, illerimizde 10 tane odak grup toplantısı yapıldı ve 2019 yılının sonunda bir rapor oluşturuldu ve eylem planı hazırlandı. Bu eylem planında her ilin sorunları, çözüm önerileri ve işbirliği yapılacak kurumlar ortaya çıktı. Bizim Yozgat’taki en büyük sorunumuz istihdam, göç, aile bütünlüğünü korumaya yönelik sorunlar ve çözüm önerileri, buna benzer sorunlar var. Biz SOGEP’i buna benzer sorunları üzerine projeler almayı istiyoruz’’ diye konuştu.