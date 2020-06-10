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Yozgat Belediyesi refüjü yeşillendirecek

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, şehir merkezinden geçen E-88 kara yolu refüjünde düzenleme çalışması başlatacaklarını söyledi

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:27
Yozgat Belediyesi refüjü yeşillendirecek

Köse, şehir merkezinden geçen yolun Karayolları ekipleri tarafından geçen yıl yenilendiğini belirterek, "Kaldırım çalışmalarının önemli bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de refüjde yeşillendirme çalışmaları başlayacak" dedi. Refüjün yeşillendirilmesiyle güzel bir görünümün ortaya çıkacağını vurgulayan Köse, "12 kilometre uzunluğunda olan refüjde çimlendirmenin yanında çeşitli çiçek ve ağaç dikimi yapılacak. Ayrıca belediye olarak biz de Dörtyol kavşağında ay yıldız ve belediye ambleminin olduğu güzel bir ışıklandırma yapacağız" diye konuştu. 

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Yozgat Belediyesi Refüjü Yeşillendirecek
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