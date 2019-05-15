Yozgat Altın’a koşuyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ yürütmekte olduğu hatırlatıldı. Program çerçevesinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlıkları ve doğum hizmeti veren hastanelerden oluşturulan ekiplere konu ile ilgili eğitim verildiği, verilen eğitimlerin hastane uygulamalarını da geliştirdiğine dikkat çekildi. Hastane uygulamalarının yanında yaptıkları sosyal aktivitelerle bölge halkının anne sütü ve emzirme konularında bilinçlendirilmesini sağlayan iller arasında başarılı olanların ‘Altın Bebek Dostu İl’ ödülü almaya başladıkları bildirildi. Yozgat’ın 2005 yılından bu tarafa ‘Bebek Dostu İl’ unvanını koruduğuna vurgu yapıldı. ‘Altın Bebek Dostu İl’ olma yolunda, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi ile Çocuk Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim personeli tarafından, Sağlık Müdürlüğü personeline, ayrıca Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Alışveriş Merkezlerinde vatandaşlara anne sütü ve emzirmenin önemi vurgulanarak, teşviki ile ilgili etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.