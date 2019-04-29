YOSiAD Tura çıktı

YOSİAD, bu kapsamda Türkiye turuna çıkarak, ilk toplantıyı Edirne'den başlattı. YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk başkanlığında yönetim kurulunun da hazır bulunduğu kahvaltılı toplantıda, Edirne'de Yozgatlı bazı işadamları ile istişarelerde bulunuldu. YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Yozgatlı işadamlarının güç birliği içerisinde birlikte hareket ederek, sosyal ve ekonomik kalkınma adına ortak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti. Öztürk, "Hem dernek olarak yapacağımız ve yapmayı planladığımız çalışmalardan bahsettik, hem de birlikte güç birliği yapabileceğimiz projeler üzerinde fikirlerimizi sunduk. Toplantılarımızın devamı gelecek ve YOSİAD üye sayımız daha da artarak güçlenecek" dedi.