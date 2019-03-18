YOSiAD HEDEF BELiRLEDi

Genel Kurul Toplantısında Erdal Öztürk ile birlikte Hasan Zengin, Erol Akalın, Muammer Şaşmaz, Veysel Arslan, Özgür Şen, İbrahim Reçber, Mehmet Emre Çelik, Fatih Şahbaz, Hamdi Kurtoğlu, Osman Gargi, Mehmet Yüzüak, Mahmut Yaşar, Onur Keten, Ali Haydar Tuncer, Mustafa Kılıç, Murat Ergenç, Erdoğan Esmer, Halil Önemli, Orhan Erbaş, Hüseyin Altıntaş, İsmail Yüzüak yönetime seçildi. İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, İstanbul'da, büyükşehirler de diğer illerde şubeleşmeye gidilerek, Türkiye geneli tüm sanayici ve işadamlarına ulaşıp, YOSİAD çatısı altında birleşme kararı alındı. Üyeler arasında ki hukuku artırarak, ticaretin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak, Avrupa, Amerika, Türk Dünyası ve Uzakdoğu, Ortadoğu'da şubelerin açılarak, Yurtdışında bulunan Yozgatlı sanayici ve işadamlarını da YOSİAD çatısı altında buluşturulması gerektiği kaydedildi. Belirlenen yol haritası da, ‘Yurt dışı Ticaret ve Yatırım fırsatlarını değerlendirmek, üyelere mevzuat ve proje desteğinde bulunmak yeni pazar ve iş fırsatlarını araştırmak, değerlendirmek, Yurt Dışı Gezi, Fuar ve Ziyaretleri planlama ve organize etmek. İş Geliştirme, Yatırım ve Proje konularında araştırma, planlama, yürütme faaliyetleri yapmak, AB, KOSGEB, DEİK, TİM, TÜBİTAK, TOBB, İTO gibi kurumlar ile ilişkileri koordine etmek, Proje Yönetim Merkezi’ni yürütmek. Yozgat Bozok Üniversitelerde; Gençlik Kolları, Girişimcilik Kulüpleri ve buna benzer diğer organizasyonlar ile ilişki kurmak, ortak faaliyet yapmak. Yozgatlılar için iş dünyasında yeni istihdam alanları oluşturmak ve iş bulma konusunda önündeki engelleri aşmasına yardımcı olmak. Yozgatlıların İş dünyasına katkıda bulunabilecek her türlü projelerine katkıda bulunmak ve desteklemek. Hayata geçirilebilecek proje üretimi hususunda üyeleri teşvik etmek, Sektörel analizler yapmak, Sektörel problemlere çözüm üretici çalışmalar yapmak, geleceğin sektörlerine üyeleri hazırlamak’ olarak belirlendi.