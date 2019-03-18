Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103304
ALTIN
228.098
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2443
EURO
6.1802

YOSiAD HEDEF BELiRLEDi

YOZGAT Sanayici İş Adamları Derneği (YOSİAD), Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, yol haritası da netleştirildi.

YOSiAD HEDEF BELiRLEDi

YOZGAT Sanayici İş Adamları Derneği (YOSİAD), Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyeleri belirlenirken, yol haritası da netleştirildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
16 Okunma
YOSiAD HEDEF BELiRLEDi

Genel Kurul Toplantısında Erdal Öztürk ile birlikte Hasan Zengin, Erol Akalın, Muammer Şaşmaz, Veysel    Arslan, Özgür    Şen, İbrahim Reçber, Mehmet Emre Çelik, Fatih     Şahbaz, Hamdi Kurtoğlu, Osman Gargi, Mehmet Yüzüak, Mahmut Yaşar, Onur Keten, Ali Haydar Tuncer, Mustafa Kılıç, Murat Ergenç, Erdoğan Esmer, Halil    Önemli, Orhan Erbaş, Hüseyin Altıntaş, İsmail Yüzüak yönetime seçildi. İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’ndeki toplantıda, İstanbul'da, büyükşehirler de diğer illerde şubeleşmeye gidilerek, Türkiye geneli tüm sanayici ve işadamlarına ulaşıp, YOSİAD çatısı altında birleşme kararı alındı. Üyeler arasında ki hukuku artırarak, ticaretin gelişmesine, kalkınmasına katkıda bulunmak, Avrupa, Amerika, Türk Dünyası ve Uzakdoğu, Ortadoğu'da şubelerin açılarak, Yurtdışında bulunan Yozgatlı sanayici ve işadamlarını da YOSİAD çatısı altında buluşturulması gerektiği kaydedildi. Belirlenen yol haritası da, ‘Yurt dışı Ticaret ve Yatırım fırsatlarını değerlendirmek, üyelere mevzuat ve proje desteğinde bulunmak yeni pazar ve iş fırsatlarını araştırmak, değerlendirmek, Yurt Dışı Gezi, Fuar ve Ziyaretleri planlama ve organize etmek. İş Geliştirme, Yatırım ve Proje konularında araştırma, planlama, yürütme faaliyetleri yapmak, AB, KOSGEB, DEİK, TİM, TÜBİTAK, TOBB, İTO gibi kurumlar ile ilişkileri koordine etmek, Proje Yönetim Merkezi’ni yürütmek. Yozgat Bozok Üniversitelerde; Gençlik Kolları, Girişimcilik Kulüpleri ve buna benzer diğer organizasyonlar ile ilişki kurmak, ortak faaliyet yapmak. Yozgatlılar için iş dünyasında yeni istihdam alanları oluşturmak ve iş bulma konusunda önündeki engelleri aşmasına yardımcı olmak. Yozgatlıların İş dünyasına katkıda bulunabilecek her türlü projelerine katkıda bulunmak ve desteklemek. Hayata geçirilebilecek proje üretimi hususunda üyeleri teşvik etmek, Sektörel analizler yapmak, Sektörel problemlere çözüm üretici çalışmalar yapmak, geleceğin sektörlerine üyeleri hazırlamak’ olarak belirlendi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
RAHMETLE ANIYORUZ
RAHMETLE ANIYORUZ
Bakan Kasapoğlu'ndan Yerköy'e müjde
Bakan Kasapoğlu'ndan Yerköy'e müjde
TÜRKAV Açıldı
TÜRKAV Açıldı
Oy Pusulasına tepki
Oy Pusulasına tepki
Köse’ye bakan desteği
Köse’ye bakan desteği
Terör saldırısına tepki
Terör saldırısına tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim