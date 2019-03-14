Yönetim anlayışı konuşuldu

BEYDER’de gerçekleştirilen sohbet programının konuğu Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Ertem oldu.

Katılımcılara Doğu ve Batı toplumlarındaki yönetim anlayışı hakkında bilgiler veren Ertem, iki toplumun yönetim anlayışının oturduğu zeminin birbiriyle taban tabana zıt olduğunu belirtti.

Ertem, batıda kutsalın devre dışı bırakılmasının işletme yönetimlerinde de hakim kılındığını ve daha çok kar amaçlayan bir işletme yönetimi mantığının geçerli olduğunu, bugünün ülke ekonomilerinden daha büyük bütçelere sahip devasa işletmelere sahip olunduğunu anlattı.

Doğu toplumlarında bu durumun farkının altını çizen Ertem, sohbetini sonlandırdı.

Beyder Başkanı Aydoğan Bilir, günün anısına Ertem’e kitap ve çeşitli hediye takdiminde bulundu.

