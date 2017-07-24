Yolun açık olsun Komutanım!

Vatanseverlik kimliğinin yanı sıra halkçı duruşu ile de görev yaptığı sürede tüm Yozgatlı’nın gönlünde taht kuran Kıdemli Alay Komutanı Selçuk Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının gizli kahramanlarından. Yıldırım, o gece sözde yurtta sulh konseyi tarafından hazırlanarak Genel Kurmay Başkanlığı kararı gibi gönderilen ‘darbeye itaat et’ bildirisini elinin tersiyle itip, Cumhuriyet Meydanı’nda halkın iradesine sahip çıkmıştı.

O YİĞİT BİR KOMUTAN

Bağlı birlikleri ile birlikte milletin askeri olduğunu 15 Temmuz gecesi gösteren, aynı gece meydanda kentin valisi, belediye başkanı ve tüm yöneticileri ile birlikte el ele verip darbeye meydan okuyan Yıldırım, sadece Yozgat’ın değil, ülkenin kaderine tesir noktasında da görevini yerine getiren yiğit komutanlardan bir tanesi.

ŞIRNAK’TA GÖREV YAPACAK

Jandarma Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek Jandarma Atama Kararnamesine göre, Yozgat İl Jandarma Komutanı, Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.

Yıldırım'dan boşalan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na ise Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt görevlendirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, Siirt İl Jandarma Komutan Yardımcısı iken 1 Ağustos 2014 tarihinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti.

İleri Gazetesi olarak gönlü vatan aşkı ile dolu yiğit komutana yeni görevinde başarılar diliyoruz.



