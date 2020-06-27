Yollara kilitli parke

KADIŞEHRİ Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte altyapıya yönelik başlattığı iyileştirme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, Lütfullah Kayalar Mahallesi’nde bulunan Buğday Pazarı bölgesinde kilit parke döşeme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Akın, ‘’Havaların ısınmasıyla birlikte altyapıya yönelik yenileme, iyileştirme, bakım, onarım çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor’’ dedi.
27 Haziran 2020 Cumartesi 01:23