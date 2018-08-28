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Yollar yenileniyor

SARIKAYA Belediyesi, ilçede doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yeniden asfaltlıyor.

Yollar yenileniyor

SARIKAYA Belediyesi, ilçede doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yeniden asfaltlıyor.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Yollar yenileniyor

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yerlerde yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Altyapı sorunu olmayan, modern, çağdaş bir Sarıkaya hedeflediklerini dile getiren Açıkel, "Sarıkaya Belediyesi olarak ihtiyaç olan yerlerde sert zemin, alt temel serimi ve asfalt kazıma çalışmalarını yapıyoruz. Şehrimizde oluşan aksaklıkları giderip modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şehrin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, kilit parke ve 67 kilometre  asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor" diye konuştu.

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