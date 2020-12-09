Yollar çiçek açacak

E-88 Karayolu ile Cemil Çiçek Bulvarı üzerinden geçen karayollarına ait 14 kilometrelik yolda karayolları ile birlikte çalışma yapan Yozgat Belediyesi, orta refüjlerde ağaçlandırma, çim ve çalı çalışmalarının yanı sıra sulama istemi çalışmaları da yapıyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat il merkezinden geçmekte olan karayollarına ait toplam 14 kilometrelik karayolunun orta refüjünde karayolları ile birlikte çalışma yaptıklarını söyledi. 14 kilometrelik yolun orta refüjünde tam otomatik sprink sulama sistemi çalışması yaptıklarını dile getiren Köse, ‘’Ayrıca çalı grupları ve ağaçlarla birlikte kışlık bitkiler ve çimlendirme çalışmaları da yapıyoruz. Orta refüjde peyzaj çalışması hızla devam ediyor. En kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Çim, çalı ve ağaçlandırma çalışmalarımızın yanı sıra yatay sondaj sistemi ile yol boyunda çeşitli noktalarda sprik hattına su besleme bağlantı hatlarını da yaptık ve bu hatları ana irsale hattına bağlayacağız’’ dedi.