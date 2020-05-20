Yol yenilendi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesi’nde yollarda yenileme ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Zafer Mahallesinde bulunan ve yıllarca kaderine terk edilip, yağmur, kar gibi doğal olaylar sonucu yıpranarak tamamen kullanılmaz hale gelen yolun bakım ve onarımı yaparak, vatandaşların rahat bir şekilde kullanılması için hizmetlerine sunduklarını söyledi. Başkan Altıntaş, ‘’Çiftçilerimizi de unutmadık. Kasabamızın tarım arazilerinin yollarını çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlerini yaparken rahat bir şekilde kullanmaları için gerekli çalışmaları yaparak bakım ve onarımını gerçekleştirdik’’ dedi.