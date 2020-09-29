Yol yapımına destek

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yenipazar Belediyesi, daha önce köy olan Eğlence Mahallesi’nin yol yapımına Sorgun Belediyesi’nden destek aldı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yenipazar Beldesi’ne giderek, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran ile birlikte yürütülen çalışma alanlarını gizdi. Başkan Ekinci ve Baran, Eğlence Mahallesi’nde maden işletmesini de ziyaret edeip, çalışmalar hakkında bilgi edildi. Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, ‘’Yenipazar'ımıza değer katmaya Yenipazar'ımızın adını hak ettiği konuma getirmek için durmayacağız. Eğlence Mahallemizin yol yapımında büyük emeği olan Sorgun Belediye Başkanımız Sn. M. Erkut Ekinci bey ile birlikte yol çalışmasını yerinde inceledik ardından Eğlence Mahallemizde bulunan Aldridge Mineral Madencilik Ceo Danışmanı ve İşletme Müdürü Emekli Albay Nihat İrkörücü Beyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Yenipazar'ımıza desteklerini esirgemeyen, her zaman destekçimiz olan Madencilik İşletmesi Müdürü Sayın Nihat İrkörükçü beye ve Sorgun Belediye Başkanımız sayın M. Erkut Ekinci beye verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum’’ dedi.