Yol yapımı devam ediyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Sorgun’un çehresini değiştirip modern bir sorgun inşa ettiklerini söyledi. Ekinci, şu ana kadar en işlek caddelerin altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladıklarını, şimdi bu caddelere bağlantılı yollarda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ekinci, ‘’Ekiplerimiz bu hafta Muhsin Yazıcıoğlu Caddesindeler altyapı çalışmalarını tamamlayarak üstyapı çalışmalarına başladık. Şuana kadar asfalt serimini ve yol çizgi çalışmalarını bitirdik. Kaldırım ve aydınlatmaları da kısa sürece içerisinde tamamlandığında estetik görünümü ile görsel şölen haline dönüşen yollarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz. Oluşturmaya çalıştığımız modern şehir görünümünün parçaları olan cadde ve sokaklarımız ile ihtiyaca yönelik hizmet vermeye devam edeceğiz’’ dedi. (Esra Özdemir)