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Yol tarım alanı oldu

YOZGAT İl Genel Meclisi, Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam Köyünün artık kullanılmayan yolunun tarım alanına dönüştürülmesini uygun buldu.

Yol tarım alanı oldu

YOZGAT İl Genel Meclisi, Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam Köyünün artık kullanılmayan yolunun tarım alanına dönüştürülmesini uygun buldu.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:27
Yol tarım alanı oldu

Ayrıdam Köyü sınırları içerisinde İmar Planında ‘Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Tohum Eleme İşleme ve Paketleme’ alanı olarak yer alan saha içerisindeki, artık kullanılmayan yolun tarım alanına dönüştürülmesi yönündeki işletme sahibinin talebini değerlendirdi. Oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan rapor mecliste okundu. Mağduriyetin giderilmesi amacıyla daha önce köy yolu olarak belirlenen alanın, tarım alanına dönüştürülerek, tarla sahibine alanın iade edilerek, mağduriyetin giderilmesi yönünde karar aldı. Alınan karar, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı imzası ile Yozgat Valiliğine iletildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yol Tarım Alanı Oldu
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