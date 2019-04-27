YOL SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK!

Toplantıya, Karayolları Genel Müdürlüğü teknik personeli, Kayseri ve Samsun Karayolları Bölge Müdürleri de katıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Kadışehri Kaymakamı Fikret Dağ, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, bölgelerinin yol sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi. Toplantıda, Yozgat Sorgun- Çekerek, Çekerek - Kadışehri, Çekerek - Aydıncık yollarının durumu hakkında bilgilendirme yapıldı, talepler iletildi.

BÖLÜNMÜŞ YOL

Yozgat-Boğazlıyan Atatürk Yolu’nun Bozok Üniversitesi Kampüs alanı içerisinden geçen kesiminin, kampüs alanı dışına alınması konusunun da dile getirildiği toplantıda, Yozgat şehir geçişindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, böylelikle hem ekonomik hem de zaman kaybının önüne geçilebilmesi amacıyla hazırlanan ‘Yozgat Çevre Yolu’ projesi güzergah değişikliği ele alındı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin hazırlanan çevre yolu projesi ile çevre yolunun Divanlı Mahallesi kesiminden geçirilmesinin düşünüldüğünü, bunun şehre faydasından çok zararının dokunabileceğini savunduğu kaydedildi. Başkan Köse, ‘’Uluslararası E-88 Karayolu şehrimizin merkezinden geçmektedir. Çevre yolu ise Divanlı Mahallemizin içerisinden geçecek, hazırlanan projeye göre. Bu yanlış. Topçu köyü civarından çevre yolunun geçmesi, Yozgat şehir merkezinin genişlemesine katkı sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İSTİMLAK YAPILMASI GEREKİYOR

Karayolları sorumluluk alanı içerisinde yer alan Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ yerleşkesi ortasında kalan, bu nedenle de trafik kazalarına neden olan Atatürk Yolu’nun yerleşke dışına taşınması konusu da gündeme geldi. Yozgat- Boğazlıyan il yolunun Bozok Üniversitesi kampüs alanı içerisinden geçen kesiminin kampüs alanı dışına alınabilmesi için kamulaştırma ve imar planı çalışmalarının Yozgat Belediyesi tarafından yapılması gerektiği hatırlatıldı. Yozgat Şehir Merkezi’nden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolu’nda yapılan düzenleme çalışmalarının devamında, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi önüne yaya üst geçidinin yapılacağı da bildirildi.

