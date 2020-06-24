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YOL MESAiSi BAŞLADI

Karayolları tarafından Yozgat merkez ve ilçelerinde önceki yıllardan kalan yolların tamamlanmasına yönelik çalışmalara start verildi. Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat-Sorgun arasında menfez çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek yoldan sağlandığı, sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 01:39
YOL MESAiSi BAŞLADI

YOZGAT merkez ve ilçelerinde önceki yıllardan kalan yol çalışmalarının tamamlanmasına yönelik çalışmalara start verildi. Çevre illerle bağlantısını sağlayan bazı yollarda devam eden iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Hava sıcaklıkları ile birlikte ani düşen yağışların sürücüleri olumsuz etkilediği şu günlerde, Yozgat’tan çevre illere gidecek olanların daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Karayolları tarafından Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat Şehir Merkezi geçişi 39-45’inci kilometreleri ile Yozgat Şehir geçişi Atatürk Yolu’nun 0-2 kilometreleri arasında trotuvar ve refüj çalışmaları yapılıyor. Ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak sağlanıyor. Yozgat-Sorgun-Sivas kesiminin 9-14 kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak verildi. Sürücülerin belirtilen kilometre aralığında dikkatli olması istendi. Çiğdemli-Kadışehri yolunun 1-13 kilometreleri, Akdağmadeni-Kadışehri yolunun 35-39 kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak verildi. Boğazlıyan-Çayıralan-Sızır yolunun 57-58 Kilometreleri arasında yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan verildiği, Sorgun-Çekerek yolunun 32-35’inci ve 45-48’inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. 

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YOL MESAiSi BAŞLADI
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