Yol kalitesi artırılıyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı, Hamzalı, Arpaç, Karahacılı, Çeltek, Yukarıoba, Ortaoba ve İkizce köyleri ile Bayındırhüyük, Fuadiye ve Eymir köy grup yolunda incelemelerde bulundu. Polat, köy yollarının sıcak asfalta kavuşturulduğunu, yol standartlarının yükselmeye çalışıldığını söyledi. Vali Polat’a incelemelerinde Çekerek Kaymakamı Hüseyin Kaptan, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Genel Meclisi Üyeleri eşlik etti. Köyleri grup yollarında devam eden BSK Asfalt Kaplama imalat çalışmaları yerinde kontrol eden Vali Polat, İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının kalitesinin artırılmasına yönelik önceki yıllarda başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Vali Polat, bu yıl Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için Yozgat'a 30 milyon 552 bin lira ödenek tahsisinin yapıldığını hatırlattı. Polat, ayrılan ödenekle köylerin altyapılarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların il genelinde devam ettiğinin altını çizdi.