YOL HARiTASI HAZIR

SARIKAYA ilçe merkezinde 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar gelen, mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan tarihi Roma Hamamı kalıntılarının turizme açılabilmesi için yol haritası belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Restorasyon Daire Başkanı Cengiz Uğur, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Sarıkaya ilçesindeki tarihi Sarıkaya Roma Hamamı’nda incelemelerde bulundu. Arkeolog ve akademisyenlerinde yer aldığı heyete Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel eşlik etti, bilgi verdi. Yapılan değerlendirmede, Sarıkaya Roma Hamımı kalıntılarının kısa, orta ve uzun vadede turizme kazandırılması için yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu. Öncelikle Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi yapılıp, gezi yolları açılarak, ziyaretçi kabulüne başlanılacak. Orta vadede, yarım kalan kazılara devam ettirilirken, uzun vadede istimlak yapılan alanlardaki yapılar yıkılıp, kazı alanı genişletilecek. 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar gelen, mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan tarihi Roma Hamamı kalıntılarının kalan bölümlerinin de gün yüzüne çıkartılabilmesi için yürütülen çalışmalar, yaklaşık üç yıl önce durdurulmuştu. Yozgat İl Özel İdaresi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilip birinci derecede sit alanı olarak ilan edilen tarihi Roma Hamamı kalıntılarının etrafının tel örgülerle çevrilip, kapısına kilit asılmıştı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan halk arasında ‘Kral Kızı’ olarak da bilinen Roma Hamamı kurtarma kazıları devam ettiği süre içerisinde gerek yurt dışından ve gerekse yurt içinden birçok bilim adamının ilgisini çekti. Dünyada içerisinde sıcak su bulunma özelliği taşıyan iki Roma Hamamı’ndan biri olan Basilica Therma, 48-50 derece sıcaklıktaki şifalı suyunun yanı sıra görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. İlçe merkezinde bulunan kalıntıların kalan bölümleri halen yıkılması planlanan binaların altında bulunuyor. Hazırlanan yeni yol haritası ile binaların altındaki kalıntılar da uzun vadede gün yüzüne çıkarılacak. İngiltere’nin Baht şehrinde bulunan benzerini ziyaret için turistlerin 25 Euro ödeyerek girebildiği, senelik bir milyon turistin ziyaret ettiği de öğrenildi.