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Yol çalışmasında sona gelindi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı Beldesine giriş yolunda düzenleme yapıldı.

22 Haziran 2021 Salı 00:06
Yol çalışmasında sona gelindi

Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu güzergahında yer alan Boğazlıyan ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde kavşak bulunmaması nedeniyle kazalara davetiye çıkarıldığı belirtildi. Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, yaptıkları talep doğrultusunda Boğazlıyan ilçesi istikametindeki kasabanın girişinin tehlike ve risk oluşturduğundan kazaya sebebiyet verdiğini, bölgede refüj ve çift yol çalışması yapıldığını söyledi. Başkan Koçyiğit, ‘’Beldemizden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay beye Ak Parti Yozgat Milletvekilimiz Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Bekir Bozdağ beye, Ak parti Yozgat Milletvekili, Seçim işleri Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Başer beye emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlara teşekkür ederim’’ dedi. Kavşakta asfaltın ilk etabının bittiği, korkuluklar ve işaret levhalarının takılacağı, kasaba ya giriş yapacak aracın sola yanaşarak yoluna devam edeceği şekilde bir düzenleme yapıldığı bildirildi.

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