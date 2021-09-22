yol çalışmasına devam

Doğu Anadolu Bölgesi illerini batı bölgesindeki illeri bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat-Sorgun kesimindeki çalışmalara Muslubelen-Çalatlı köyü arasında devam ediyor. Bu bölgede çalışmalar nedeniyle ulaşım tek yoldan karşılıklı olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik ve trafik işaretlerine uymaları istendi. Yerköy, Yozgat, Sorgun arasındaki karayolunun toplam 61 kilometre uzunluğunda Bölünmüş Yol olduğu, BSK standardında bulunduğu kaydedildi. 2019 yılı sonu itibariyle 56 kilometrelik kesiminin bölünmüş yol BSK’lı olarak tamamlandığı, ana iş için 14 kilometre aşınma eksiğinin kaldığı, bunun da geçen yıldan itibaren yapımının devam ettirildiği öğrenildi. Ana iş için yüklenici firmanın tasfiye talebinde bulunması nedeniyle bakanlık tarafından inceleme yapıldığı bildirildi. İkmal işinde ise yüzde 120 keşif artışı doğrultusunda eksik kalan parke, bordür ve benzeri imalatların tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapıldığının altı çizildi.