Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1444.63
ALTIN
485.86
DOLAR
8.4835
STERLİN
11.5865
EURO
9.9529

Yol çalışmasına devam

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yeni yol yapım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 00:18
Yol çalışmasına devam

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nazih Yalçın, İlçenin birçok noktasında yol onarım ve yeni yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yalçın, ‘’Emek Mahallesinde artık ihtiyaçları karşılamayan yollar yeniden yapılırken, doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yollarda onarım ve bakım çalışmaları hız kazandı’’ dedi. Yalçın, Gültepe Mahallesinde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yol açma çalışmalarının devam ettirdiğini bildirdi. Yalçın, ‘’Yeni yol yapımı ve onarım çalışmalarıyla birlikte Namık Kemal Ortaokulu çevresinde kaldırım düzenleme çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Doğalgaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın tamamı belli bir plan ve program dahilinde yenilenecektir. Bu süreci anlayışla karşılayan vatandaşımıza teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Yol çalışmasına Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekstil fabrikası inşaatına başlandı
Tekstil fabrikası inşaatına başlandı
BELEDiYE ORTAK OLDU
BELEDiYE ORTAK OLDU
Çınar hasret giderdi
Çınar hasret giderdi
Erkek öğrenci yurdu
Erkek öğrenci yurdu
Kadın Muhtar ‘Varım’ dedi
Kadın Muhtar ‘Varım’ dedi
Eyleme katıldılar
Eyleme katıldılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim