Yol çalışmasına devam

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nazih Yalçın, İlçenin birçok noktasında yol onarım ve yeni yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yalçın, ‘’Emek Mahallesinde artık ihtiyaçları karşılamayan yollar yeniden yapılırken, doğalgaz çalışması nedeniyle bozulan yollarda onarım ve bakım çalışmaları hız kazandı’’ dedi. Yalçın, Gültepe Mahallesinde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yol açma çalışmalarının devam ettirdiğini bildirdi. Yalçın, ‘’Yeni yol yapımı ve onarım çalışmalarıyla birlikte Namık Kemal Ortaokulu çevresinde kaldırım düzenleme çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Doğalgaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın tamamı belli bir plan ve program dahilinde yenilenecektir. Bu süreci anlayışla karşılayan vatandaşımıza teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.