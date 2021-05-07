Yol çalışmasına devam

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Ahmetefendi Mahallesinde yer alan Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ile İlçe merkezini bağlayan yolun alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Ekinci, ‘’Yol çizgi çalışmasına başladık, yaya ve araç trafiğine güvenli hale getirerek halkımızın kullanımına sunacağız. Ne demiştik ‘büyüyeceğiz, ilerleyeceğiz, gelişeceğiz ve bunları birlikte yapacağız.’ Sorgun'un en işlek Caddesinden en ücra köşesine kadar dokunmadığımız, çalışmadığımız yeri kalmayacak’’ ifadelerini kullandı. •Ahmet Ayverdi•