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YOL ÇALIŞMASINA DEVAM

Yozgat-Çorum bağlantılı yoldaki çalışmalar devam ediyor. 2012 yılında tek yol olarak yapımı tamamlanan Çorum bağlantılı yolun Yozgat-Alaca kesiminde 2017 yılında başlatılan bölünmüş yol çalışmalarının yılsonunda bitirilmesi planlandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:37
YOL ÇALIŞMASINA DEVAM

KARADENİZ bölgesindeki illeri Çukurova ve Akdeniz illerine bağlayan karayolunun Yozgat-Çorum/Alaca kesiminde 2017 yılında başlatılan bölünmüş yol çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanabilmesi için çalışmalara hız verildi. Toplam 32 kilometre uzunluğundaki karayolunda çalışmalar 2012 yılında tek yol olarak tamamlanarak, ulaşıma açıldı. Yozgat-Çorum/Alaca arasındaki yolun Bölünmüş Yol olarak yenilenmesi çalışmalarına ise 2017 yılında geçildi. 2017 yılının Ocak içerisinde 78 milyon 998 bin lira sözleşme bedeli ile ihalesi yapılan yolda yapım çalışmalarına Nisan 2017 tarihinde işyeri teslimi yapılarak, başlanıldı. Çalışmaların 31 Aralık 2020 tarihinde bitirilmesi planlandı. Proje tutarı 158 milyon liraya yükseldi. Başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcamasının 22 milyon 719 bin lira olduğu bildirildi. Yolun 18,5 kilometrelik kısmında sürdürülen bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Bölünmüş yol çalışmalarının bu yıl tamamlanıp, ulaşıma açılmasının ardından önümüzdeki yıllarda yolda iyileştirme çalışmaları yapılacak. Yoldaki virajlar kaldırılırken, heyelan bölgelerinde de yolun yönü başka yerlere kaydırılıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Yol çalışmasına Devam
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