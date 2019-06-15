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Yol çalışmasına başlandı

AKDAĞMADENİ Belediyesi ilçe merkezinde yal genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.

Yol çalışmasına başlandı

AKDAĞMADENİ Belediyesi ilçe merkezinde yal genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Yol çalışmasına başlandı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Çarşı merkezinde başlatmış oldukları yol genişletme ve düzenleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yalçın, ‘’Özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte oluşan trafik yoğunluğundan tüm vatandaşlarımız olumsuz yönde etkileniyordu. Bu sorunu hafifletmek, kalıcı bir çözüm üretmek adına çarşı merkezinde yol genişletme, düzenleme çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır. Çalışmalarımız süresince çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı vatandaşlarımızdan özür dileriz’’ dedi.

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