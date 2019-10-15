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Yol çalışması tamam

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından, İlçenin farklı noktasında devam eden yol bakım onarım çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalardan bir bölümü tamamlandı.

Yol çalışması tamam

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından, İlçenin farklı noktasında devam eden yol bakım onarım çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalardan bir bölümü tamamlandı.

15 Ekim 2019 Salı 00:00
Yol çalışması tamam

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, TOKİ konutları bölgesinde sürdürülen çalışmaların tamamlandığını hatırlatarak, ‘’Doğalgaz çalışmaları nedeniyle tahrip olan yolların hızlı bir şekilde onarılması için büyük bir gayret sarf edildi. TOKİ konutları bölgesinde yaklaşık 6 bin metrekarelik kilitli parke yol bakım onarım çalışması yapıldı’’ dedi. Başkan Yalçın, yol düzenleme çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 600 metre bordür çalışması da yaparak, bölgede çevre düzenlemeleri gerçekleştirdiğini anlattı. Yalçın, ‘’TOKİ konutlarında ekiplerimizce mevcut otopark alanları genişletildi, yeni otopark alanları oluşturuldu. Doğalgaz çalışması tamamlanan stabilize yollarda ekiplerimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor’’ diye konuştu. 

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