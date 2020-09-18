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YOL ÇALIŞMASI TAMAM

Sarıkaya Belediyesi, bu yıl 60 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayacak olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yerleşkesi ile ilçe merkezini birbirine bağlayan yoldaki çalışmalarını tamamladı.

18 Eylül 2020 Cuma 00:52
YOL ÇALIŞMASI TAMAM

YOZGAT Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yerleşkesinin yol ve yaya kaldırımları da tamamlanarak ulaşıma açıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yüksekokul binasının yapımından sonra okulun müştemilatının belediye tarafından yapıldığını hatırlattı. Açıkel, Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu şartlarının daha da güzelleştirilmesi adına Sarıkaya Belediyesi ve Sarıkaya Yükseköğrenime Destek Derneği’nin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Başkan Açıkel, bu yıl 60 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayacak olan yüksekokulun yol ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmaları da tamamlayarak, öğrencilerin geleceği günü beklemeye başladıklarını anlattı. 

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YOL ÇALIŞMASI TAMAM
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